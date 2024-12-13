وعد بشرط.. تعليمات مشددة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

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كتب - مصدر مصراوي:

اجتمع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن محمود الخطيب طلب من اللاعبين أن يكونوا علي قدر المسئولية وثقة الجمهور فيهم، وأكد لهم أن أمامهم فرصة تاريخية لصناعة مجد جديد سواء لهم أو للنادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن الخطيب شدد على عدم الاعتراض على الإيراني رضا فغاني حكم مباراة نصف النهائي.

وقال المصدر أن رئيس النادي طالب لاعبي الفريق بتقديم أداء رجولي وتفادي الأخطاء وتنفيذ تعليمات كولر بدقة شديدة.

واختتم المصدر أن الخطيب تعهد للاعبين بتقديرهم ماديا حال التأهل ومواجهة ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على العين الإماراتي في لقاء ربع النهائي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

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