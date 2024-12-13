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"تساوى مع أسطورة ليفربول".. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

01:30 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
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كتبت-هند عواد:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فوز المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر 2024، ليقترب من الوصول إلى الرقم القياسي التاريخي لأجويرو وكين.

وسجل صلاح وصنع خمسة من أهداف ليفربول السبعة في شهر نوفمبر، إذ فاز الريدز بجميع مبارياته الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز للبقاء في صدارة الجدول.

وأحرز صلاح هدف فوز فريقه 2-1 على برايتون، وساهم في هدفي الفوز 2-0 على أستون فيلا، وسجل هدفي التعادل والفوز في الشوط الثاني من فوز ليفربول 3-2 على ساوثهامبتون .

ويتوج صلاح بالجائزة لأول مرة منذ أكتوبر 2023، ليحصدها للمرة السادسة، متساويا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد ونجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو .

وأصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد من معادلة هاري كين وسيرجيو أجويرو، اللذين فازا بالجائزة أكثر من أي شخص آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول
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