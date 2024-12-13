عادل رونالدو.. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حقق الجناح المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، رقما تاريخيا جديدا بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر.

وُتعد هذه هي المرة السادسة التي يحصد فيها صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي، ليصبح الثاني تاريخيا من حيث تحقيق الجائزة.

وفقط سيرجيو أجويرو وهاري كين حققا جائزة أفضل لاعب في الشهر أكثر من محمد صلاح برصيد 7 جوائز.

صلاح هو هداف شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبلغ المصري الآن 13 هدفًا للموسم، متساويًا مع إيرلينج هالاند في سباق الحذاء الذهبي.

كما ساهم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في 21 هدفًا هذا الموسم، وهو الأكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربعة أهداف عن كول بالمر، الذي يحتل المرتبة الثانية.

أكثر 5 لاعبين تحقيقا لجائزة أفضل لاعب في الشهر عبر تاريخ البريميرليج

1. سيرجيو أجويرو - 7 جوائز

2. هاري كين - 7 جوائز

3. محمد صلاح - 6 جوائز

4. كريستيانو رونالدو - 6 جوائز

5. جيرارد - 6 جوائز

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