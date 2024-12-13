أرني سلوت: "محمد صلاح يجعلنا نحافظ على نظافة شباكنا.. وتجديده لا يقلقني"

كتبت-هند عواد:

أشاد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، بالمحترف المصري محمد لاعب، وذلك قبل مواجهة فولهام، المقرر لها مساء غدا، في الدوري الإنجليزي.

وقال أرني سلوت، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعمل مع العديد من اللاعبين المميزين هنا، وبكل تأكيد صلاح هو أحدهم، لأنه يسجل الكثير من الأهداف، وكذلك لأنه جزء من السبب الذي يجعلنا نحافظ على نظافة شباكنا".

وعن تجديد عقد ثلاثي الفريق، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد:"الأمر لا يقلقني، نحن نقبل الوضع كما هو، إنهم يلعبون في نادٍ جيد للغاية ويؤدون بشكل ممتاز في الوقت الحالي، أعتقد فيديريكوا كييزا وديوجو جوتا متاحان، لدينا جلسة تدريبية متبقية، فيديريكو غاب كثيرًا، علينا أن نرى ما سيحدث، الأمر يعتمد على الأعداد المتاحة أمامنا".

وأتم تصريحاته عن كييزا:"ما يجعل الأمور أكثر صعوبة هو أننا نلعب الكثير من المباريات، هو يحتاج للعب بشكل أكبر، إذا لم تلعب لمدة 5 أو 6 أشهر، فمن الصعب أحيانًا على المدرب منحك الدقائق التي تريدها، ربما مباراة ساوثامبتون ستكون مناسبة لمنحه هذا الأمر للوصول إلى حالة بدنية جيدة".

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