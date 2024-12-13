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قناة مجانية تذيع نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد والفائز من الأهلي وباتشوكا

12:53 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

تدريبات الأهلي

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كتبت-هند عواد:

تبث شبكة بي إن سبورتس، مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، بين ريال مدريد والفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، على قناتها المفتوحة.

ويستضيف ملعب ستاد لوسيل في قطر، مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، مساء الأربعاء المقبلة.

وظهر في جدول بث مباريات قنوات بي إن سبورتس، عبر موقعها الرسمي، إذاعة مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويواجه الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء غدا السبت، على ملعب 974 بقطر، ضمن منافسات كأس التحدي.

جدول بث مباريات بي إن سبورتس

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شبكة بي إن سبورتس كأس إنتركونتيننتال ريال مدريد مباراة الأهلي وباتشوكا ملعب ستاد لوسيل
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