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السجن 20 عاما.. تفاصيل الحكم على المدرب الأسبق لمنتخب الصين

12:09 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

أدانت محكمة مدينة شيانينج المدرب الأسبق لمنتخب الصين، لي تي، بقضايا فساد عن طريق إعطاء وقبول رشاوى.

وقضت المحكمة الصينية اليوم الجمعة، بالسجن 20 عاما على المدافع السابق صاحب الـ47 عاما، إثر إدانته بالفساد.

وانتشرت الاتهامات الموجهة إلى "لي تي"، من خلال فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الصيني في شهر يناير الماضي.

وسبق له أن تولى القيادة الفنية لمنتخب الصين خلال الفترة بين 2019 و2021، قبل إقالته بسبب سوء النتائج، لتفتح السلطات الصينية تحقيق معه في شهر نوفمبر 2022.

واعترف المدرب واللاعب السابق عبر شاشة التلفزيون الصيني بالرشوة والتلاعب بنتائج المباريات من قبل.

يُذكر أن "لي تي" سبق له أن لعب مع أندية إيفرتون وشيفيلد يونايتد، قبل أن يعود للدوري الصيني.

مدينة شيانينج المدرب الأسبق لمنتخب الصين منتخب الصين لي تي قضايا فساد الدوري الصيني
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