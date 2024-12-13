حساب كأس العالم يتغنى بجماهير الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

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كتب - محمد القرش:

تغنى الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية بجماهير النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ونشر حساب كأس العالم على منصة "فيسبوك" صور لجماهير النادي الأهلي، وكتب: "دائماً ما تجلب العاطفة".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي "كأس التحدي" إنتركونتيننتال غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن الفائز من تلك المباراة يواجه العملاق الإسباني ريال مدريد في المباراة النهائية.

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