لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

فالنسيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

مسار

الدوري الألماني

فرايبورج

- -
21:30

فولفسبورج

جميع المباريات

إعلان

الأهلي بالقميص الأحمر.. وباتشوكا يرتدي الطاقم الأبيض كاملا في كأس إنتركونتيننتال

10:57 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

حمدي فتحي يزور مقر إقامة الأهلي في الدوحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

عُقد صباح اليوم الجمعة،الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، في قطر بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

والاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في الساعة الثامنة مساء غدٍ السبت، «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد 974.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم عادل: عرض خيتافي مكنش "كوبري".. وعايز ابقى مميز زي صلاح ومرموش

"التركيز على المصري".. أحمد مجدي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

الأهلي اليوم أخبار الأهلي الأهلي مباريات باتشوكا موعد مباراه الاهلي و باتشوكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منافس الأهلي.. أسامة إدريسي: "طموحنا المنافسة في كل مباراة ونمتلك الشخصية"

إعلان

إعلان