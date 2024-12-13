الأهلي بالقميص الأحمر.. وباتشوكا يرتدي الطاقم الأبيض كاملا في كأس إنتركونتيننتال

كتب - محمد القرش:

عُقد صباح اليوم الجمعة،الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، في قطر بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

والاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: خالد مرتجي، أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي في الساعة الثامنة مساء غدٍ السبت، «السابعة بتوقيت القاهرة» على استاد 974.

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