لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

فالنسيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

مسار

الدوري الألماني

فرايبورج

- -
21:30

فولفسبورج

جميع المباريات

إعلان

عمر مرموش يتخطى محمد صلاح برقم قياسي جديد

09:55 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حقق المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، رقما تاريخيا، خلال مباراة ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي، تخطى به المصري الآخر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأصبح عمر مرموش، اللاعب الأكثر مساهمة تهديفيا، في الدوريات الأوروبية الخمسة، برصيد 29 مساهمة، متساويا مع هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وسجل عمر مرموش هدفا في هزيمة فرانكفورت من ليون، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة بالدوري الأوروبي.

وتخطى مرموش، مواطنه محمد صلاح، الذي ساهم بـ28 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 16 وصنع 12 آخرين.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم مرموش مع آينتراخت في مواجهة أولمبيك ليون بالدوري الأوروبي؟

موعد مباراة الأهلي ومسار في الدوري المصري للسيدات والقناة الناقلة

مرموش صلاح الدوري الأوروبي دوري أبطال أوروبا ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة لمدة 5 سنوات