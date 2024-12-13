عمر مرموش يتخطى محمد صلاح برقم قياسي جديد

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ماذا قدم مرموش مع آينتراخت في مواجهة أولمبيك ليون بالدوري الأوروبي؟

حقق المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، رقما تاريخيا، خلال مباراة ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي، تخطى به المصري الآخر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأصبح عمر مرموش، اللاعب الأكثر مساهمة تهديفيا، في الدوريات الأوروبية الخمسة، برصيد 29 مساهمة، متساويا مع هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وسجل عمر مرموش هدفا في هزيمة فرانكفورت من ليون، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة السادسة بالدوري الأوروبي.

وتخطى مرموش، مواطنه محمد صلاح، الذي ساهم بـ28 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 16 وصنع 12 آخرين.

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