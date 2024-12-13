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عرف النجم البرازيلي هالك بقدرته الكبيرة في كرة القدم، و بإمكانياته الفنية والبدنية العالية التي جعلته أحد أهم وأفضل لاعبي كرة القدم في البرازيل خلال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية الكبيرة، اليت تمتع بها النجم البرازيلي، إلا أنه لم ينجح في استغلال هذه القدرات بأفضل صورة ممكنة، خالصة في ظل تصرفاته المثيرة التي دائماً ما كانت تثير الجدل وتعد محط أنظار الإعلام في مختلف دول العالم.

وفي عام 2019 أثار النجم البرازيلي حالة واسعة من الجدل، أصبح حديث الصحف في مختلف دول العالم، بعدما أعلن انفصاله عن زوجته وأم أبنائه الثلاثة، بعد علاقة دامت بينهما لمدة 12 عاماً.

ولم تكن الأزمة التي أثارت الجدل الكبير على الساحة الرياضية في ذلك الوقت، تتمثل في انفصال اللاعب البرازيلي عن زوجته، لكنها تمثلت في طبيعة العلاقة التي قام بها اللاعب البرازيلي عقب الإنفصال.

وعقب إعلان هالك إنفصاله عن زوجته إيران أنجيلو دي سوزا، بأشهر قليلة وبشكل خاص في ديسمبر من العام ذاته، كشف اللاعب عن ارتباطه بكاميلا أنجيلو، وهى ابنة اخت زوجته السابقة إيران أنجيلو.

وانفصل هالك عن إيران أنجيلو، بعد علاقة استمرت بينهما لمدة 12 عاماً، أنجبا خلالها ثلاثة أبناء وهم إيان وتياجو وأليسا.

وأعلن هالك في عام 2021، بعد زواجه من كاميلا أنجيلو، أعلن عن ابنتهما الأولى زايا.

ويذكر أن النجم البرازيلي صاحب ال 38 عاماً، يشارك حالياً ضمن صفوف فريق أتليتكو منيرو البرازيلي.