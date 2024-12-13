دائماً ما كانت ملاعب كرة القدم مكاناً لعزف أجمل الألحان، لكن بأقدام نجوم كرة القدم داخل المستطيل الأخضر، إلا أن ملاعب كرة القدم من الممكن أن تكون مكاناً في بعض الأوقات، لتكوين أجمل قصص الحب للكثير من نجوم كرة القدم.

وكان لكرة القدم عامل السحر في بداية واحدة من أجل قصص الحب للاعب كرة قدم، حيث بدأت علاقة النجم الإسباني جيرارد بيكية بزوجته السابقة والمطربة الشهيرة شاكيرا، في عام 2010، بعدما شارك نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا آنذاك في تصوير أغنية كأس العالم الرسمية عام 2010، التي أقيم في إسبانيا وهى أغنية "واكا واكا".

وبدأت قصة حب بيكيه وزوجته السابقة منذ ذلك الوقت، حيث كشفت شاكيرا في وقت سابق أن أغنية كأس العالم عام 2010، كانت السبب الرئيسي في التعرف على بيكيه.

وبدأت علاقة الثنائي جيرارد بيكية وشاكيرا بشكل رسمي في عام 2011 التي أسفرت عن إنجاب طفلين، وهما ميلان وساشا.

وكشف شاكيرا في تصريحات سابقة، أن فارق السن بينها وبين جيرارد بيكيه، كان يقلقها بشكل كبير، خاصة وأن بيكيه كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 23 عاماً فقط، بينما كانت تبلغ هى 33 عاماً.

وقالت شاكيرا عن هذا الأمر، حينما تعرفنا كان يبلغ هو من العمر 23 عاماً، بينما كان عمري 33 عاماً، لكنني قررت أن أتخطى هذا الأمر وأن السن لا يمكن أن يؤثر على علاقة الرجل بالمرأة.

وبعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاماً، أعلن الثنائي انفصالهما في يونيو 2022، دون الإعلان عن سبب الانفصال.

ونشر الثنائي بياناً مشتركاً جاء كالتالي: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية، شكرًا لتفهمكم".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في ذلك الوقت، إلى أن سبب انفصال بيكيه عن زوجته هو خيانته لها، مع صديقته الحالية كلارا شيا.