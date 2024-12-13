"أٌقام حفل مخدرات وأساء لليفربول".. أول ظهور للحكم ديفيد كوت بعد قرار إيقافه (صور)

كتبت - هند عواد:

ظهر الحكم ديفيد كوت، الذي أثار الجدل بعد انتشار فيديو له يسيء إلى ليفربول ومدربه السابق يورجن كلوب، للمرة الأولى منذ قرار الاتحاد الإنجليزي إيقافه.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فقد كان كوت مختبئًا بالقرب من منزله بعد تسريب مقطع الفيديو، الذي أظهره وهو يسب مدرب ليفربول السابق ويشم مسحوقًا أبيض اللون، خلال فترة عمله حكمًا في بطولة يورو 2024.

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي إقالة كوت من منصبه، بعد التحقيق معه بشأن الفيديو الذي تضمن إساءة لليفربول ومدربه.

وشوهد كوت لأول مرة بعد القرار في إحدى الصالات الرياضية، حيث كان يرتدي غطاء رأس ويؤدي بعض التمارين الرياضية.

وأضافت الصحيفة أن ديفيد كوت قام بترتيب حفلة مخدرات أثناء فوز توتنهام على مانشستر سيتي في كأس كاراباو بتاريخ 30 أكتوبر.