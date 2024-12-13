ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة سمير لمرتجي.. صلاح في الجيم.. بنزيما في سيارته

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من داخل صالة الجيم.

وقام النجم الفرنسي كريم بنزيما بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وشارك نجم النادي الأهلي وسام أبو علي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

كما قام محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال قيامه مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وحرص نجم النادي الأهلي عمرو السولية، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زملائه بالفريق مع زميلهم السابق محمود تريزيجيه.

وقام محمود عبد المنعم كهربا بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وشارك النجم البرازيلي نيمار جونيور متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

كما شارك أليو ديانج لاعب الأهلي السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وهنأ سعد سمير نجم النادي الأهلي السابق، خالد مرتجي أمين صندوق النادي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".