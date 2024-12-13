لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

فالنسيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

مسار

الدوري الألماني

فرايبورج

- -
21:30

فولفسبورج

جميع المباريات

إعلان

أهداف مباراة آينتراخت فرانفكورت وليون بالدوري الأوروبي (فيديو)

12:53 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (1)
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

خسر فريق آينتراخت فرانفكورت الألماني بنتيجة 3-2، أمام نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة جلوس الدولي المصري عمر مرموش على دكة البدلاء حتي قرر مدرب آينتراخت إشراكه في الدقيقة 62، بعدما كان فريقه متأخر بثلاثية.

وحاول مرموش إدراك التعادل لفريق آينتراخت بعد نزوله ونجح بالفعل في تسجيل هدف تقليص الفارق، ولكن هدفه لم يكفي لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 لصالح الفريق الفرنسي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كناوف لفرانكفورت في الدقيقة 18، بينما جاءت ثلاثية ليون في الدقيقة 27 عن طريق ريان شرقي، وفي الدقيقتين 50 و54 عن طريق مالك فوفانا وإرنست نواماه على الترتيب.

وبهذه الثلاثية لهدفين ينتهي اللقاء بفوز ليون على فريق فرانكفورت، ويصبح لديه 13 نقطة بالمركز الرابع، بينما يقع فريق فرانكفورت بالمركز السادس برصيد 13 نقطة.

عمر مرموش دوري المؤتمر الأوروبي فرانكفورت وليون أهداف مباراة فرانكفورت وليون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة بدرجات الحرارة لمدة 5 سنوات