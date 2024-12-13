أهداف مباراة آينتراخت فرانفكورت وليون بالدوري الأوروبي (فيديو)

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خسر فريق آينتراخت فرانفكورت الألماني بنتيجة 3-2، أمام نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة جلوس الدولي المصري عمر مرموش على دكة البدلاء حتي قرر مدرب آينتراخت إشراكه في الدقيقة 62، بعدما كان فريقه متأخر بثلاثية.

وحاول مرموش إدراك التعادل لفريق آينتراخت بعد نزوله ونجح بالفعل في تسجيل هدف تقليص الفارق، ولكن هدفه لم يكفي لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 لصالح الفريق الفرنسي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كناوف لفرانكفورت في الدقيقة 18، بينما جاءت ثلاثية ليون في الدقيقة 27 عن طريق ريان شرقي، وفي الدقيقتين 50 و54 عن طريق مالك فوفانا وإرنست نواماه على الترتيب.

وبهذه الثلاثية لهدفين ينتهي اللقاء بفوز ليون على فريق فرانكفورت، ويصبح لديه 13 نقطة بالمركز الرابع، بينما يقع فريق فرانكفورت بالمركز السادس برصيد 13 نقطة.