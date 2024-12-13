ملف مصراوي.. قرار جديد للإعلام الرياضي.. كولر خارج المرشحين للأفضل.. مدرب برتغالي على طاولة الزمالك

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

حكم دولي سابق يعلق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء الفقرة التحكيمية في الاستديوهات

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد وعضو لجنة الحكام السابق، على قرارات المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء الفقرة التحكيمية في الاستديوهات التحليلية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مدرب سابق في الدوري السعودي مرشح لتدريب الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن المدير الفني الأقرب لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

التدريب الأول دون جوميز.. تفاصيل مران الزمالك استعدادا للمصري

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المؤقت ومعه الثنائي حازم إمام وعماد المندوه، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الاتحاد الأفريقي يعلن عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

من بينهم أحمد رفعت ونجل أسطورة الأهلي.. حكاية 10 لاعبين ماتوا مبكرًا (صور)

بقدر ما تشهده الكرة المصرية من لحظات الفرح، إلا أن هناك جانب مظلم شهدته عبر تاريخها عن لاعبين واعدين توفوا في سن مبكرة، تاركين وراءهم ذكريات أليمة وحسرة على مواهب لم تُكمل مشوارها. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قبل إعلانها".. مصدر يكشف لمصراوي حصول محمد صلاح على جائزة جديدة بإنجلترا

حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"يا مدرسة".. الفتح السعودي يعلن التعاقد بشكل رسمي مع جوزيه جوميز (فيديو)

أعلن نادي الفتح السعودي بشكل رسمي، تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لتولي القيادة الفنية للفريق. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الظهور الأول لشوقي غريب.. غزل المحلة يضرب زد بثلاثية في كأس الرابطة

نجح شوقي غريب، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق زد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد ترشيحهم في القائمة النهائية".. ماذا قدم الثنائي حسين الشحات وزيزو رفقة أنديتهم في 2024؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد رمضان مدرب مسار.. سجل هدف تتويج المقاولون بكأس مصر قبل 34 عاما.. ويطمح بكأس العالم للأندية (حوار)

في الدقيقة 77 من مباراة نهائي كأس مصر 1990، بين المقاولون العرب ومنتخب السويس، تمكن لاعب يدعى أحمد رمضان من خطف أول لقب من المسابقة لذئاب الجيل، وذلك بعد 14 دقيقة من إحراز لاعب منتخب السويس التعادل.(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)