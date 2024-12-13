هدف مرموش لا يكفي.. آينتراخت يسقط بثلاثية أمام ليون بالدوري الأوروبي

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تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت هزيمة ثقيلة أمام نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الأوروبي.

سجل فريق آينتراخت فرانكفورت الهدف الأول في المباراة عن طريق الاعب فارس الشعيبي في الدقيقة 18، ثم أدرك ريان شرقي التعادل لفريق ليون في الدقيقة 27 من المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق هدفين في الدقائق 50 و 54، عن طريق ماليك فوفانا وإرنست نوواما بالترتيب.

وتواجد عمر مرموش على دكة البدلاء منذ بداية اللقاء، قبل أن يدفع به المدرب في الدقيقة 62 من عمر المباراة، في محاولة لإنقاذ المباراة.

ونجح عمر مرموش في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لفريق آينتراخت في الدقيقة 85، وسط محاولات لإدراك التعادل باءت جميع المحاولات بالفشل لينتهي اللقاء بخسارة رفاق مرموش بنتيجة 3-2.

بهذه النتيجة توقف رصيد آينتراخت فرانفكورت عند النقطة الـ13 في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي، بينما أرتفع رصيد ليون الفرنسي للنقطة الـ13 ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.