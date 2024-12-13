"دوري إسباني ومصري للسيدات".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات بمختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها مواجهات الدوري المصري للسيدات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

بلد الوليد ضد فالنسيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

الدوري المصري للسيدات:

المقاولون العرب ضد إنبي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الطيران ضد بالم هيلز.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الأهلي ضد مسار.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

زد ضد البنك الأهلي.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الألماني:

فرايبورج ضد فولفسبورج.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الفرنسي:

تولوز ضد سانت إيتيان.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

الدوري الإيطالي:

إمبولي ضد تورينو.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. StarZ Play App.

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