"لا نفكر في ريال مدريد".. حسين الشحات يتحدث عن مشاركة الأهلي في بطولة الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

أعرب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، مشيراً إلى احترامهم الشديد لفريق باتشوكا المكسيكي.

وقال الشحات في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "نسعى لتحقيق الفوز في مباراة كأس التحدي والصعود لمواجهة ريال مدريد، في نهائي الإنتركونتيننتال، أثق في أن تكون شخصية الأهلي حاضرة بشكل كبير في مباراة باتشوكا المقبلة".

وأضاف: "الإنتركونتيننتال، هى البطولة الجديدة التي نرغب في إضافتها إلى خزائن الأهلي، نرغب دائماً في الصعود إلى منصات التتويج في مختلف البطولات التي نشارك فيها، نفكر في البطولة خطوة بخطوة وما يشغلنا حالياً هى مواجهة باتشوكا يوم 14 ديسمبر الجاري".

وتابع: "لا نفكر في مواجهة ريال مدريد في الوقت الحالي، لكن دائماً ما تكون المباريات الكبيرة ممتعة ومختلفة ولكننا نحضر لكل مباراة بشكل جيد".

واختتم الشحات تصريحاته: "كل لاعب يرغب في تحقيق الكثير من الأرقام الشخصية، إلا أن تركيزي دائماً يكون لمصلحة الفريق أولاً".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

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