أول تعليق من وسام أبو علي على مواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

علق وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مباراة المارد الأحمر أمام نظيره باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال أبو علي في تصريحات، نقلها الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "نستعد لخوض مباراة قوية يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، نسعى للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الإنتركونتيننتال ونتمنى حضور جماهيري كبير في مباراة باتشوكا".

وأضاف: "بكل تأكيد المباراة ستكون صعبة ولكننا نسعى لتحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية، إن شاء الله نقدم مباراة قوية أمام باتشوكا ونسعد جماهير الأهلي".

واختتم أبو علي تصريحاته: "مواجهة ريال مدريد هى حلم بالنسبة لي، سأظل اجتهد مع الفريق بشكل كبير والحمدلله أسير بشكل جيد منذ انضمامي إلى الفريق".

ويلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري، في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

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