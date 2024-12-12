5 صور من زيارة تريزيجيه للاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

تواجد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ولاعب الريان القطري الحالي، في معسكر المادر الأحمر المقام في قطر استعداداً لخوض نصف نهائي كأس التحدي "الإنتركونتيننتال".

وجاءت زيارة تريزيجيه لمعسكر الأهلي، لدعم اللاعبين والشد من زأرهم في ظل المواجهة المرتقبة التي تنتظر المارد الأحمر أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشهد معسكر الأهلي في قطر دعمًا كيبرًا من قبل العديد من نجوم ورموز الأهلي السابقين، في ظل المهمة الصعبة التي تنتظر الفريق، ومؤازرة اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

حيث شهد المعسكر في ساعاته الأخيرة، زيارة كل من حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الحالي والأهلي السابق، بجانب زيارة وائل جمعة، لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي يوم السبت، سيلتقي مع فريق ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية.