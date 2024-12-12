"قبل إعلانها".. مصدر يكشف لمصراوي حصول محمد صلاح على جائزة جديدة بإنجلترا

5 صور من زيارة تريزيجيه للاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

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كتب - مراسل مصراوي:

حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع موقع مصراوي: "محمد صلاح حصل على جائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي".

وشارك محمد صلاح خلال شهر نوفمبر الجاري، في ثلاثة مباريات تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف واحد.

ويحتل محمد صلاح حالياً صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 13 هدفاً بالتساوي مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

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