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"قبل إعلانها".. مصدر يكشف لمصراوي حصول محمد صلاح على جائزة جديدة بإنجلترا

10:28 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
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كتب - مراسل مصراوي:

حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع موقع مصراوي: "محمد صلاح حصل على جائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي".

وشارك محمد صلاح خلال شهر نوفمبر الجاري، في ثلاثة مباريات تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف واحد.

ويحتل محمد صلاح حالياً صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 13 هدفاً بالتساوي مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي جائزة لاعب شهر البريميرليج
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