هدف سعود عبدالحميد الأول مع روما (صور وفيديو)

كتبت - نهى خورشيد

نجح سعود عبدالحميد نجم المنتخب السعودي، في تسجيل هدفه الأول بقميص روما الإيطالي، منذ انتقاله إلى صفوف الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبالتحديد شهر أغسطس الماضي.

وسجل سعود هدفه الأول مع روما، والثاني للذئاب في شباك سبورتنج براجا البرتغالي في المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

وجاء الهدف بعد تمريرة من مانو كوني داخل منطقة الجزاء، سددها سعود عبدالحميد بقوة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

وشارك سعود مع روما حتى الآن في 5 لقاءات، 3 في الدوري الأوروبي مباراتين في الدوري الإيطالي أمام نابولي ليتشي.