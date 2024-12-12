"ما بين 40 إلى 150 ريال".. طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي

كتب - يوسف محمد:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الإنتركونتيننتال، عن طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

ويلاقي الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل، على ستاد "974"، في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وكان فريق باتشوكا المكسيكي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي، الفئة الأولى 150 ريال، الفئة الثانية 70 ريال، الفئة الثالثة 40 ريال وفئة ذوي الإعاقة 40 ريال.

وتقام مباراة نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري، بين ريال مدريد الإسباني والفائز من مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكي.

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