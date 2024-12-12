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الاتحاد الأفريقي يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة

08:08 م الخميس 12 ديسمبر 2024

القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا

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كتب - يوسف محمد:

استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر، تم ترشيحه في القائمة المختصرة لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، قبل أن يتم استبعاده من القائمة.

وجاءت القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، كالتالي، سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

وتقام يوم 16 ديسمبر الجاري، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، بمدينة مراكش المغربية.

والجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، كان قد تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي رفقة النادي الأهلي.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مارسيل كولر جائزة أفضل مدرب في أفريقيا جوائز الأفضل في أفريقيا
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