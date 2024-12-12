عودة أليسون.. أفضل 5 اختيارات للجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ينصح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بامتلاك 5 لاعبين للجولة السادسة عشر من البريميرليج، يتوقع تحقيقهم عوائد هجومية أو دفاعية ضخمة وفقا لجدول مبارياتهم.

أليسون (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني

أكد الحارس البرازيلي جاهزيته الكاملة لحراسة عرين الريدز عندما حافظ على نظافة شباكه أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام شهرين بسبب الإصابة.

ومن بين مباريات ليفربول العشرة المقبلة، بلغت نسبة صعوبة مباراة واحدة فقط أكثر من "3" وفقا لتصنيف صعوبة المباريات (FDR).

ولم يستقبل الريدز سوى 11 هدفًا، وهو عدد أقل من أي فريق آخر، كما يتصدر الدوري من حيث نظافة الشباك بسبعة أهداف.

وفي الوقت نفسه، حقق أليسون متوسط ​​5.8 نقطة في المباراة الواحدة، وهو أكثر من أي حارس مرمى آخر في فانتازي 2024/25.

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 9.5 مليون جنيه إسترليني

قدمت البدايات المتتالية طمأنينة بشأن مدى لياقة صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي.

وبعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، بدأ دي بروين في تعزيز لياقته البدنية تدريجيا في شهر نوفمبر من خلال سلسلة من المشاركات في الشوط الثاني.

وعاد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عامًا إلى التشكيلة الأساسية في الجولة 14، مع استعادة أفضل مستوياته فورًا بتسجيله هدفًا وتمريرة حاسمة في الفوز 3-0 على نوتنجهام فورست.

ومعدل الفرص التي صنعها دي بروين، واحدة كل 23 دقيقة، يتفوق على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرين الذين شاركوا كأساسي.

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 5 مليون جنيه إسترليني

لم يمر الأداء الأخير لفرنانديز دون أن يلاحظه مدربي فانتازي، الذين جعلوه لاعب خط الوسط الأكثر شراءً في الجولة 16 حتى الآن.

لكن على الرغم من انتقاله إلى أكثر من 156 ألف فريق، لا يزال الدولي الأرجنتيني يشكل فرقاً، إذ تبلغ نسبة ملكية اللاعب 4.8% فقط.

ومنذ عودته إلى التشكيلة الأساسية للبلوز في الجولة 12، احتل فرنانديز المرتبة الثالثة بين جميع لاعبي خط الوسط في فانتازي من حيث المشاركة المتوقعة في الأهداف (xGI)، بمتوسط ​​2.73.

وهذا يتقدم حتى على الثنائي الأكثر سعرا سون هيونج مين (9.8 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا (10.5 مليون جنيه إسترليني).

دين هويسين (بورنموث الإنجليزي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

يجب على مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يبحثون عن مدافع رخيص أن يفكروا في قلب دفاع بورنموث.

ومع غياب ماركوس سينيسي (4.8 مليون جنيه إسترليني) لفترة طويلة بسبب إصابة عضلية، يبدو هويسن جاهزًا لخوض سلسلة من المباريات مع فريق بورنموث.

بالإضافة إلى قدرته على الحفاظ على نظافة شباكه، يقدم هويسن بعض التهديدات الهجومية.

وسجل المدافع البالغ من العمر 19 عامًا خمس تسديدات في 430 دقيقة فقط، وجدت واحدة منها طريقها إلى المرمى في الجولة 14.

كاورو ميتوما (برايتون) 6.6 مليون جنيه إسترليني

بدأ الجناح الياباني لبرايتون 14 مباراة هذا الموسم، أكثر من أي من ميل له في الفريق.

وفي فترة المباريات المزدحمة عندما يكون التناوب بين اللاعبين محل قلق في جميع فرق الدوري، فإن موثوقية الدقائق هي نقطة إيجابية.

ولا يمكن لأي لاعب من فريق برايتون أن يتفوق على إجماليته في الفرص المحققة للتسجيل (تسعة)، والفرص الكبيرة التي صنعها (خمسة) والأهداف المتوقعة التي بلغت متوسط 6.17.