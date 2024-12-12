"استبعاد نجم الأهلي".. القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة للمرشحين لجائزة أفضل حارس في أفريقيا خلال عام 2024.

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء، كلا من رونين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا ونادي صنداونز، أندريا أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى يحيى فوفانا حارس منتخب كوت ديفوار وأنجي الفرنسي.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل حارس في أفريقيا، استبعاد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي مصطفى شوبير وستانلي نوابالي حارس مرمى منتخب نيجيريا وتشيبا يونايتد.

وكان مصطفى شوبير تم استبعاده من القائمة النهائية أيضاً، لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، التي كان مرشح لها.

وتقام يوم 16 ديسمبر الجاري، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، بمدينة مراكش المغربية.

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