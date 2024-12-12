"بعد ترشيحهم في القائمة النهائية".. ماذا قدم الثنائي حسين الشحات وزيزو رفقة أنديتهم في 2024؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

وشهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا، تواجد الثلاثي حسين الشحات نجم النادي الأهلي، أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بالإضافة إلى ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.

وخرج حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مصطفى شوبير، من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا.

وطبقاً لقواعد الاتحاد الأفريقي، فيتم اختيار أفضل لاعب داخل القارة السمراء، بناءً على ما قدمه في عام ميلادي كامل، أي في عام 2024 بشكل كامل.

وبالنظر إلى أرقام الثنائي المصري المرشحين للفوز بالجائزة، حسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو ، خلال العام الحالي.

وخاض حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، خلال موسم 2023-2024، 47 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025، شارك الشحات في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف.

وتمكن حسين الشحات من التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي.

أحمد سيد زيزو

وشارك أحمد سيد زيزو خلال الموسم الماضي 2023-2024، في 30 مباراة رفقة الفارس الأبيض بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي شارك زيزو، في 10 مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ونجح أحمد سيد زيزو، في حصد بطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، خلال الموسم الماضي رفقة نادي الزمالك.

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