لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

روما

1 0
19:45

سبورتينج براجا

كأس رابطة الأندية المحترفة

غزل المحلة

0 0
20:00

زد

الدوري الأوروبي

سان جيلواز

0 0
19:45

نيس

جميع المباريات

إعلان

للمرة السادسة على التوالي.. صلاح يقود أفضل فريق للجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزي

07:33 م الخميس 12 ديسمبر 2024

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة السادسة عشر من البريميرليج.

وللمرة السادسة على التوالي، اختار الكشافة محمد صلاح لاعب ليفربول لقيادة فريقهم بعد الجولات (10، 11، 12، 13، 14، و15)، بينما جاء كول بالمر جناح تشيلسي نائبا له كالعادة.

أفضل تشكيل للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سيلس (نوتنجهام - 4.7 مليون)

خط الدفاع: فان دايك (ليفربول - 6.4 مليون) - تيمبر (أرسنال - 5.7 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.9 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.3 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.1 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.6 مليون) - إنزو (تشيلسي - 5 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 8.6 مليون) - سولانكي (توتنهام - 7.5 مليون) - لارسن (ولفرهامبتون - 5.6 مليون).

يُكر أن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ يوم السبت المقبل، بمواجهة إيفرتون وأرسنال.

أفضل تشكيل للجولة 16 من فانتازي الدوري الإنجليزd

اقرأ أيضًأ:

المدرب المساعد.. كل ما تريد معرفته عن خاصية فانتازي الدوري الإنجليزي الجديدة

بدأها أشهر تاجر مخدرات.. كيف جاءت فكرة لعبة الفانتازي؟

محمد صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة