5 صور وفيديو من زيارة وائل جمعة لمران الأهلي في الدوحة

كتبت - نهى خورشيد:

زار وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والمقام بالدوحة استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من زيارة وائل جمعة للمران.

وحرص جمعة على الاطمئنان علي بعثة المارد الأحمر، وسط ترحيب من خالد مرتجى ومحمد شوقى أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد رمضان المدير الرياضي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالقلعة الحمراء لمواجهة باتشوكا يوم السبت المقبل، على إستاد 974 على لقب كأس التحدي، إذ سيقابل الفائز من هذه المواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس القارات للأندية.