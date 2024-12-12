لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سان جيلواز

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
19:45

مانشستر يونايتد

كأس رابطة الأندية المحترفة

غزل المحلة

- -
20:00

زد

جميع المباريات

إعلان

5 صور وفيديو من زيارة وائل جمعة لمران الأهلي في الدوحة

06:32 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي
  • عرض 5 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي 1
  • عرض 5 صورة
    زيارة وائل جمعة لمران الأهلي
  • عرض 5 صورة
    وائل جمعة يزور مران الأهلي 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

زار وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والمقام بالدوحة استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من زيارة وائل جمعة للمران.

وحرص جمعة على الاطمئنان علي بعثة المارد الأحمر، وسط ترحيب من خالد مرتجى ومحمد شوقى أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد رمضان المدير الرياضي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالقلعة الحمراء لمواجهة باتشوكا يوم السبت المقبل، على إستاد 974 على لقب كأس التحدي، إذ سيقابل الفائز من هذه المواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس القارات للأندية.

View this post on Instagram

A post shared by Al Ahly SC (@alahly)

وائل جمعة الأهلي الدوحة باتشوكا المكسيكي كأس التحدي نهائي كأس القارات للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات
تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي