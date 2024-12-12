"يا مدرسة".. الفتح السعودي يعلن التعاقد بشكل رسمي مع جوزيه جوميز (فيديو)
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - يوسف محمد:
أعلن نادي الفتح السعودي بشكل رسمي، تعاقده مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لتولي القيادة الفنية للفريق.
ونشر الحساب الرسمي لفريق الفتح، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لتقديم المدير الفني، تحت عنوان: "جوميز يا مدرسة، تكتيك وفن وهندسة".
وكان البرتغالي جوزيه جوميز، أعلن رحيله عن تدريب نادي الزمالك بشكل رسمي، بعد أن أتم اتفاقه مع نادي الفتح.
ويذكر أن جوميز تولى القيادة الفنية، لنادي الزمالك في فبراير 2024، تمكن من حصد لقبي الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.
قوميز يامدرسة 📢
تكتيك وفن وهندسة 🏹#قوميز_فتحاوي 🇵🇹 pic.twitter.com/CRIEpKPFUx
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) December 12, 2024
فيديو قد يعجبك: