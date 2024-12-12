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استبعاد شوبير.. زيزو ينافس حسين الشحات على جائزة الأفضل في أفريقيا

04:51 م الخميس 12 ديسمبر 2024

أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منذ قليل، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي استبعاد مصطفى شوبير، حارس فريق الأهلي، من القائمة النهائية، ويتبقى ثلاث لاعبين فقط.

وتضم القائمة النهائي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وحسين الشحات نجم فريق الأهلي، بجانب رونين ويليامز حارس مرمى فريق ماميلودي صنداونز.

وسوف يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في مدينة "مراكش" المغربية بحفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 15 ديسمبر المقبل.

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حسين الشحات جائزة الأفضل في أفريقيا كاف الاتحاد الأفريقي مصطفى شوبير أحمد سيد
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