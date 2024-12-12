رسميا.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

كتب- محمد خيري:

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في شهر نوفمبر بعد دخوله في منافسة مع أكثر من لاعب من فريقه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وتم اختيار هدف صلاح في شباك برايتون في لقاء حسمه فريق ليفربول بنتيجة 2-1، ضمن الأسبوع العاشر بمنافسات الدوري الإنجليزي، كأفضل هدف في الشهر.

وتفوق محمد صلاح على هدف داروين نونيز في شباك أستون فيلا، ولويس دايز في باير ليفركوزن، أليكسيس ماك أليستر في ريال مدريد، ودومينيك سوبوسلاي في ساوثهامبتون.

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