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رسميا.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

04:50 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 16 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 16 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح
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كتب- محمد خيري:

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في شهر نوفمبر بعد دخوله في منافسة مع أكثر من لاعب من فريقه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وتم اختيار هدف صلاح في شباك برايتون في لقاء حسمه فريق ليفربول بنتيجة 2-1، ضمن الأسبوع العاشر بمنافسات الدوري الإنجليزي، كأفضل هدف في الشهر.

وتفوق محمد صلاح على هدف داروين نونيز في شباك أستون فيلا، ولويس دايز في باير ليفركوزن، أليكسيس ماك أليستر في ريال مدريد، ودومينيك سوبوسلاي في ساوثهامبتون.

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ليفربول محمد صلاح جائزة محمد صلاح فوز محمد صلاح
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