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وكيل ميكالي يرد عبر مصراوي على أنباء مفاوضات الزمالك

03:18 م الخميس 12 ديسمبر 2024

روجيرو ميكالي

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كتبت-هند عواد:

علق كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، على أنباء مفاوضات الزمالك معه، لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل عن صفوف الفريق، أمس الأربعاء.

وقال كايو زيلر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ميكالي ملتزم بعقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ويركز بشكل كامل على تطوير جيل 2005 وتحضيره إلى الأولمبياد المقبلة".

وأضاف: "تواصل هاني أبو ريدة الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم معنا؟ لا حتى الآن لما نتواصل".

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روجيرو ميكالي البرازيل الزمالك جوزيه جوميز
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