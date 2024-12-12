أحمد رمضان ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب كرة نسائية في أفريقيا

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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لأفضل مدرب فريق سيدات في القارة، والتي من المقرر الإعلان عن الفائز بها في حفل جوائز الاتحاد، المقام في مدينة مراكش بالمغرب، يوم الإثنين 16 ديسمبر.

وأخطر الاتحاد الأفريقي، الاتحادات الثلاث المصري والمغربي والكونغولي، خلال الساعات الماضية، بالقائمة النهائية لأفضل 3 مدربين لكرة القدم النسائية داخل إفريقيا، وشهدت القائمة وجود أحمد رمضان مدرب سيدات مسار.

وقاد أحمد رمضان فريق مسار، للفوز بالميدالية البرومزية، في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

وجاءت قائمة المرشحين النهائية كالآتي:

المصري أحمد رمضان مدرب مسار

المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي

المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي