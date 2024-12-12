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مصدر لمصراوي: "دخول هذا اللاعب لقائمة الأهلي بدلا من محمد عبدالله"

02:34 م الخميس 12 ديسمبر 2024

النادي الأهلي

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كتب-هند عواد:

استبعد النادي الأهلي، محمد عبدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة الأحمر لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي، وذلك بعد إصابته في العضلة الأمامية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي، دخول سمير محمد إلى قائمة الأهلي بدلا من محمد عبدالله، وفقا للائحة البطولة التي تسمح باستبدال اللاعب المصاب، حتى قبل 24 ساعة من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، يوم السبت المقبل 14 ديسمبر، على ستاد ٩٧٤ في قطر، ضمن منافسات كأس القارات.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي، عقب الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0، فيما تأهل باتشوكا بعد الفوز على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل، يوم 18 ديسمبر الحالي.

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سمير محمد النادي الأهلي محمد عبدالله كأس التحدي مباراة باتشوكا المكسيكي
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