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"أقوى خط هجوم وثالث أفريقيا".. الأهلي ومسار في قمة الدوري المصري للسيدات

01:45 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    حبيبة صبري لاعبة مسار
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    سيدات مسار
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    ساندرين محترفة مسار
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    عهد طارق لاعبة مسار
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    لاعبتا الأهلي ميا ونادين محمد
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    شهد لاعبة مسار
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي
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    منة طارق لاعبة الاهلي من مباراة البنك الأهلي
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    ممر شرفي للاعبات مسار
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    مهيرة علي لاعبة مسار
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية، ضد فريق مسار حامل لقب الدوري المصري، والحاصل على الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويحل فريق مسار ضيفا على سيدات الأهلي، في الثانية والنصف عصر غدا الجمعة، ضمن منافسات قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات.

ويخوض الأهلي المباراة، من دون أي هزيمة، إذ أنه ثاني أقوى دفاع وأقوى خط هجوم، في الدوري المصري للسيدات، فيما يعتبر فريق مسار أفضل خط دفاع في البطولة، ولم يتلقى هو الآخر أي هزيمة حتى الآن.

وتعد هذه المباراة ذات طابع خاص لـ الحبيبتين"، حبيبة صبري حارسة مرمى مسار التي لم تتلقى أي أهداف وحافظت على نظافة شباكها في 21 مباراة الموسم الماضي، وحبيبة عصام مهاجمة الأهلي الملقبة بـ"ميسي".

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النادي الأهلي الدوري المصري للسيدات أفريقيا
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