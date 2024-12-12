"أقوى خط هجوم وثالث أفريقيا".. الأهلي ومسار في قمة الدوري المصري للسيدات

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية، ضد فريق مسار حامل لقب الدوري المصري، والحاصل على الميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كأول فريق مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويحل فريق مسار ضيفا على سيدات الأهلي، في الثانية والنصف عصر غدا الجمعة، ضمن منافسات قمة الجولة الـ12 من الدوري المصري للسيدات.

ويخوض الأهلي المباراة، من دون أي هزيمة، إذ أنه ثاني أقوى دفاع وأقوى خط هجوم، في الدوري المصري للسيدات، فيما يعتبر فريق مسار أفضل خط دفاع في البطولة، ولم يتلقى هو الآخر أي هزيمة حتى الآن.

وتعد هذه المباراة ذات طابع خاص لـ الحبيبتين"، حبيبة صبري حارسة مرمى مسار التي لم تتلقى أي أهداف وحافظت على نظافة شباكها في 21 مباراة الموسم الماضي، وحبيبة عصام مهاجمة الأهلي الملقبة بـ"ميسي".

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