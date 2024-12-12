مارسيل كولر يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي في قطر

كتبت-هند عواد:

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء في قطر، قبل مباراة باتوشكا في كأس القارات.

وقال كولر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "متشوقون جدًّا وسعداء أننا سنقابل جماهير الأهلي الكبيرة في قطر الذين يساندوننا ويدعموننا، ونتطلع إلى أن نحتفل معًا في قطر".

ويواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، يوم السبت 14 ديسمبر، في كأس التحدي، ضمن منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

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