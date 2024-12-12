لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

أياكس امستردام

- -
22:00

لاتسيو

الدوري الأوروبي

سلافيا براج

- -
22:00

أندرلخت

كأس رابطة الأندية المحترفة

غزل المحلة

- -
20:00

زد

جميع المباريات

إعلان

يتخطى محمد صلاح.. رقم مميز ينتظر عمر مرموش ضد ليون

11:18 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ينتظر المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، رقما قياسيا، خلال مواجهة اليوم ضد أولمبيك ليون، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى عمر مرموش لكسر رقم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ يتساوى الثنائي في صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف، في الدوريات الكبرى، بـ28 هدفا.

وسجل عمر مرموش 3 أهداف، خلال 5 مباريات مع فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي، خلال الموسم الحالي.

ويحل فرانكفورت الألماني، ضيفا على ليون الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

عمر مرموش محمد صلاح آينتراخت فرانكفورت وليون الدوري الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات