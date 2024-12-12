يتخطى محمد صلاح.. رقم مميز ينتظر عمر مرموش ضد ليون

"الظروف لم تساعدني في الزمالك".. جوزيه جوميز يعلن اتفاقه مع الفتح

كتبت-هند عواد:

ينتظر المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، رقما قياسيا، خلال مواجهة اليوم ضد أولمبيك ليون، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى عمر مرموش لكسر رقم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ يتساوى الثنائي في صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف، في الدوريات الكبرى، بـ28 هدفا.

وسجل عمر مرموش 3 أهداف، خلال 5 مباريات مع فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي، خلال الموسم الحالي.

ويحل فرانكفورت الألماني، ضيفا على ليون الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.