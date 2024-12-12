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محمد صلاح يختار هدفه المفضل مع ليفربول ومنتخب مصر

10:48 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

اختار المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفه المفضل، خلال مسيرته مع منتخب مصر والريدز.

وقال صلاح، في لقاء مع بنك المشرق و VISA: "هدفي المفضل؟ عندما سجلت في نهائي دوري الأبطال وهدف تأهل مصر إلى كأس العالم".

وسجل محمد صلاح، هدفا في شباك نادي توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عن طريق ركلة جزاء، ليصبح خامس لاعب أفريقي يحرز في النهائي.

وصعد محمد صلاح بمنتخب مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب 28 عاما، وذلك بعدما سجل هدف الفوز على الكونغو، في الثواني الأخيرة من مباراة الصعود.

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