محمد صلاح يكشف طقوسه الخاصة قبل المباريات الكبرى (فيديو)
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كتبت-هند عواد:
كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، طقوسه الخاصة، التي اعتاد عليها قبل المباريات الكبرى.
وقال صلاح، في لقاء مع بنك المشرق و VISA: "نعم، لدي روتين كل يوم تقريبًا، دائمًا عندما أذهب إلى الملعب أكون آخر لاعب يدخل إلى الميدان، وأدخل الملعب دائمًا بالقدم اليمنى".
🎙️هل لديك أي إجراءات خاصة قبل المباريات الكبيرة؟— عالم صلاح (@SalahWorld11) December 11, 2024
🗣️ الأسطورة محمد صلاح:
"نعم، لدي روتين كل يوم تقريبًا، دائمًا عندما أذهب إلى الملعب اكون آخر لاعب يدخل إلى الميدان وأدخل الملعب دائمًا بالقدم اليمنى". pic.twitter.com/HVd7RCg0H8
وخاض محمد صلاح، 22 مباراة مع ليفربول، خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 12.
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