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محمد صلاح يكشف طقوسه الخاصة قبل المباريات الكبرى (فيديو)

10:22 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
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    محمد صلاح
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، طقوسه الخاصة، التي اعتاد عليها قبل المباريات الكبرى.

وقال صلاح، في لقاء مع بنك المشرق و VISA: "نعم، لدي روتين كل يوم تقريبًا، دائمًا عندما أذهب إلى الملعب أكون آخر لاعب يدخل إلى الميدان، وأدخل الملعب دائمًا بالقدم اليمنى".

وخاض محمد صلاح، 22 مباراة مع ليفربول، خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 12.

محمد صلاح ليفربول لقاء محمد صلاح طقوس محمد صلاح
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