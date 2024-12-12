محمد صلاح يكشف طقوسه الخاصة قبل المباريات الكبرى (فيديو)

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كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، طقوسه الخاصة، التي اعتاد عليها قبل المباريات الكبرى.

وقال صلاح، في لقاء مع بنك المشرق و VISA: "نعم، لدي روتين كل يوم تقريبًا، دائمًا عندما أذهب إلى الملعب أكون آخر لاعب يدخل إلى الميدان، وأدخل الملعب دائمًا بالقدم اليمنى".

🎙️هل لديك أي إجراءات خاصة قبل المباريات الكبيرة؟



🗣️ الأسطورة محمد صلاح:



"نعم، لدي روتين كل يوم تقريبًا، دائمًا عندما أذهب إلى الملعب اكون آخر لاعب يدخل إلى الميدان وأدخل الملعب دائمًا بالقدم اليمنى". pic.twitter.com/HVd7RCg0H8 — عالم صلاح (@SalahWorld11) December 11, 2024

وخاض محمد صلاح، 22 مباراة مع ليفربول، خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 12.