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"الظروف لم تساعدني في الزمالك".. جوزيه جوميز يعلن اتفاقه مع الفتح السعودي

10:10 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أنهى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، اتفاقه مع إدارة نادي الفتح السعودي، لتولي قيادة الفريق، وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

وقال جوميز، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن علاقته مع الزمالك انتهت، مبديا حماسه لتجربة الفتح، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال يومين.

وأضاف جوميز: "خلال الفترة الماضية كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًا، لأنني أحب الزمالك، لكن الآن قررت إنهاء عقدي لأنني أشعر أن الظروف لا تساعد على مواصلة جلب الجوائز وآمل مع رحيلي، أن يتحسن كل شيء في تنظيم هذا الفريق العملاق في كرة القدم العالمية".

وذكرت الصحيفة، أن جوزيه جوميز، عاد إلى بلده، أمس الأربعاء، في راحة لمدة يومين، قبل بداية عمله مع الفتح.

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