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لا تميل زوجة رافاييل نادال وزوجته إلى الشهرة، رغم ذيوع صيته كونه أحد أساطيرة التنس عبر التاريخ.

فمن هي زوجة رافاييل نادال؟

تدعى زوجة رافييل نادال، فرانسيسكا بيريلو، ولدت في 7 يوليو 1988، في إسبانيا.

عملت في أول حياتها المهنية في مجال التسويق الرياضي في لندن

حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ألما

في عام 2016 أصبحت زوجة نادال مدير مؤسسة زوجها.

بدأت علاقة نادال وزوجته في عام 2005، إذ كانا يعرفان بعضهما البعض قبلها بسنوات. وفقا لصحيفة ذا صن الإنجليزية,

تزوج نادل وفرانسيسكا بعد علاقة دامت 17 عامًا.

أعلنا خطبتهما في يناير 2019، وتزوجا في نفس العام، شهر أكتوبر.

أقاما حفل الزفاف في قلعة لافورتياليزا في مايوركا، بحضور 350 ضيفًا.

يعيش نادال وزوجته في قصر سعره 3 مليون جنيه إسترليني.

رحب نادال وزوجته بمولودهما الأول في أكتوبر 2022.

كشف زوجة نادال سبب عدم حضورها مبارياته، إذ قالت، أنها بذلك تحافظ على علاقتهما، كما أنها تشعر بقلق من تشتيته إذ ظهرت في جميع المباريات التي يشارك فيها. ورغم ذلك تظهر نادرًا في بعض مبارياته الكبرى.

لا تمتلك زوجة نادال أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أنها لا تحب الظهور، لأنه ليس العالم الذي تحب أن تعيش، وترى الشهرة عالمًا خانقًا.