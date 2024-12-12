ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة الحضري لزيدان.. احتفاء نجوم العالم بالسعودية.. ووداع جوميز

"154 مساهمة تهديفية".. 8 معلومات عن أسامة إدريسي منافس الأهلي في كأس

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

وهن|أ نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن زميله السابق بالمنتخب محمد زيدان، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك لاعب النادي الأهلي، رضا سليم صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وحرص إمام عاشور على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، يظهر بها النجم الفرنسي كليان مبابي.

وقام يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة كلا من رضا سليم وأشرف داري.

واحتفى النجم الفرنسي كريم بنزيما، بحصول المملكة العربية السعودية على حق تنظيم كأس العالم عام 2034.

وحرص البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، بالاحتفاء هو الآخر بفوز المملكة العربية السعودية، بتنظيم كأس العالم 2034.

وودع لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، بعد إعلان رحيله عن الفارس الأبيض.

كما حرص ناصر منسي، على نشر صورة له رفقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض، لتوديعه بعد إعلان رحيله عن الفريق.

وقام مروان عطية لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة كلا من رضا سليم وعمر كمال.

ونشر وسام أبو علي صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

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