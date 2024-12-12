نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتبت-هند عواد:

تألق المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي، في مباراة بوتافوجو البرازيلي، بكأس القارات، وساهم في حصد فريقه بكأس قمة الأمريكيتين، ليضرب موعدا مع الأهلي، في نصف النهائي.

وتقدم أسامة إدريسي لفريقه، في الدقيقة 50، بعدما استحوذ على الكرة وراوغ لاعبين داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة في الزاوية، كما صنع الهدف الثالث لزميله روندون.



ويلتقي النادي الأهلي باتشوكا المكسيسكي يوم السبت المقبل المقبل 14 دسبمبر في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة.

وقبل مواجهة الأهلي لباتشوكا، نعرض أبرز المعلومات عن المغربي أسامة إدريسي:

- ولد أسامة إدريسي، يوم 26 فبراير 1996 (28 عاما)

- تبلغ قيمته السوقية 7 مليون يورو

- بدأ مسيرته في صفوف هالستيرين الهولندي، عام 2009 وتنقل بين عدة أندية هولندية

- في 2020 انتقل إلى إشبيلية الإسباني

- انضم إلى أياكس فبراير 2021، ولعب معهم 14 مباراة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى إشبيلية

- انضم إلى فينورد الهولندي، في يوليو 2022، ولعب معهم 38 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 8

- انتقل إلى باتوشكا في سبتمبر 2023، ولعب معهم 52 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 18

- طوال مسيرته، لعب 354 مباراة مع مختلف الأندية، وسجل 83 هدفا وصنع 71، بواقع 154 مساهمة.