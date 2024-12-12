ملف مصراوي.. الأهلي أمام باتشوكا بالإنتركونتيننتال.. السعودية تستضيف مونديال 2034.. بديل جوميز

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية..

موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي في منافسات بطولة الإنتركونتيننتال

تمكن فريق باتشوكا المكسيكي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بوتافوجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة الدور الثاني ببطولة كأس الإنتركونتيننتال. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"في 15 ملعباً".. المملكة العربية السعودية تحصل على حق تنظيم كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة كأس العالم 2024، بعد اجتماع عقد اليوم الأربعاء. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع كوبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وجود مفاوضات من قبل المسؤولين بالنادي للتعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عقدة الـ48 عامًا تستمر.. يوفنتوس يقهر مانشستر سيتي بدوري الأبطال

واصل المدرب الإٍسباني بيب جوارديولا، حالة التخبط مع فريقه مانشستر سيتي، بعدما خسر أمام مضيفه فريق يوفنتوس بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فرح 15 ساعة وإقامة فاخرة للضيوف.. 20 صورة ترصد قصة إيمليانو مارتينيز وزوجته

التقى حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بزوجته في لندن، أثناء انتظاره ركوب الحافلة في إحدى المحطات. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بقلب مكسور ودموع تنحدر .. جوزيه جوميز يودع جماهير الزمالك

ودع جوزيه جوميز، نادي الزمالك، وأعلن بشكل رسمي الرحيل عن القلعة البيضاء، دون توضيح وجهته المقبلة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"في حالة صعبة والباقي بالماسكات".. سر إلغاء جوميز مباراة الزمالك ودياموند

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب إلغاء البرتغالي، جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق مباراة دياموند الودية التي كان مقرر لها اليوم. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"رعب وفساد في المنتخب ومنع من الاحتراف".. مأساة لاعب سوري تحت حكم بشار الأسد (صور)

فرّ بشار الأسد إلى روسيًا حاصلًا على لجوء إنساني من بوتين، لتنتشر بعده حكايات السوريين الذين تعرضوًا لحياة غير إنسانية فترة حكمه، بالطبع، كان من بينهم لاعبي كرة القدم في الدوري السوري.. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ودعهم وغادر في سيارة خاصة".. ماذا فعل جوميز داخل نادي الزمالك؟

تواجد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الأربعاء. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

4 نجوم كرة قدم بالدوري السوري دخلوا سجون بشار الأسد

دخل عدد من نجوم الدوري السوري السجون وتعرضوا للاعتقال في فترة حكم بشار الأسد. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)