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قبل إطلاقها.. من هو أفضل مدرب حصل على نقاط من خاصية فانتازي الجديدة؟

01:04 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن خاصية جديدة تُسمى "المدرب المساعد"، حيث يتم إطلاقها بدء من الجولة 24 المقرر لها شهر يناير 2025.

ويحلل كشافة فانتازي أرقام وإحصائيات مدربي فريق الدوري الإنجليزي الـ20، خلال الجولات السابقة، من أجل تحديد أكثر المدربين حصدا للنقاط من هذه الخاصية.

وإذا واجه المدرب الذي اخترته ناديًا مصنفًا ضمن أول 5 خمسة مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الجولة، فستحصل على 10 نقاط إضافية للفوز، أي 16 نقطة في المجموع، أو خمس نقاط إضافية للتعادل، أي ثماني نقاط في المجموع.

ويُظهر تقييم أول 15 جولة من موسم 2024/25 كيف يلعب الشق الخاص بمكافأة الفوز أو التعادل مع أول 5 فرق في جدول ترتيب الدوري الممتاز، دورًا مهمًا.

وحال أتيحت تلك الخاصية منذ بداية هذا الموسم، فإن أفضل نتيجة يمكنك الحصول عليها حتى الآن هي 47 نقطة من خلال اختيار أندوني إيراولا مدرب نادي بورنموث.

ويعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الاستثنائيين الوحيدين بين الثمانية الأوائل في هذا الجدول، حيث لم يتواجد أي مدرب آخر من أندية القمة.

للإطلاع على الجدول الكامل لترتيب مدرب فانتازي الدوري الإنجليزي في خاصية "المدرب المساعد"، شاهد الصورة التالية:

أفضل المدربين في خاصية فانتازي الجديدة

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