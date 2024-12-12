نجح فريق يوفنتوس الإيطالي، في هزيمة ضيفه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وجائت ثنائية فريق يوفنتوس عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة (53) والأميركي ونستون ماكيني في الدقيقة (69).

ورفع السيدة العجوز بهذا الفوز رصيد في دوري الأبطال إلي النقطة 11 في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الثامنة في المركز الـ22، وبات قريبًا من مراكز الإقصاء.

وتعد خسارة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس هي السابعة في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، ليتأزم موقف بيب جوارديولا في البطولة خاصة أن المواجهة القادمة للسيتي ستكون أمام باريس سان جيرمان.

فيديو أهداف مباراة مان سيتي ويوفنتوس

دوشان فلاهوفيتش يفتتح التسجيل ليوفنتوس في شباك مانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/UKAQhlL7YY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024

وستون ماكيني يسجل هدفاً في شباك مانشستر سيتي