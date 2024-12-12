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لاعبو يانج بويز يتضامنون مع زميلهم الكونجولي إيليا بعد وفاة نجله

12:55 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    الكونغولي ميشاك إيليا
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    الكونغولي ميشاك إيليا
  • عرض 4 صورة
    الكونغولي ميشاك إيليا
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رفع لاعبو يانج بويز السويسري قميص زميلهم الكونغولي ميشاك إيليا للتعبير عن تضامنهم معه عقب وفاة نجله الأسبوع الحالي.

وأقدم لاعبو يانج بويز على هذه الإيماءة خلال المواجهة على ملعب شتوتجارت الألماني في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بعدما سج لهم لوكاس لاكومي هدف التقدم في الدقيقة السادسة.

وأكد يانج بويز في وقت سابق اليوم أن أحد أبناء إيليا توفى بشكل مفاجئ عقب فترة إعياء قصيرة، في الكونغو.

وأضاف النادي السويسري في بيان أن إيليا في طريقه إلى الكونغو للتواجد إلى جوار عائلته.

وارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء خلال المباراة وتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاقها.

يذكر أنه ترددت أنباء خلال الفترة الماضية بنية الأهلي في التعاقد مع ميشاك إليليا، لكن الصفقة لم تحسم.

ميشاك إيليا شتوتغارت ضد يونغ بويز دوري أبطال أوروبا يانج بويز
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