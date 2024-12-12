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شتوتجارت يعاقب يونج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا

12:46 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

كأس دوري أبطال أوروبا

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تمسك شتوتجارت الألماني بآماله في التواجد بالملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق شتوتجارت انتصارا كاسحا 5 / 1 على ضيفه يونج بويز السويسري، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبادر يونج بويز بالتسجيل مبكرا عن طريق لوكاش لاكومي في الدقيقة السادسة، ليرفع لاعبو الفريق قميص زميلهم الكونغولي الديمقراطي ميشاك إيليا للتعبير عن تضامنهم معه عقب وفاة نجله الأسبوع الحالي.

وأكد يانج بويز في وقت سابق اليوم أن أحد أبناء إيليا توفى بشكل مفاجئ عقب فترة إعياء قصيرة في الكونغو الديمقراطية، ليسافر اللاعب لبلاده للتواجد بجوار عائلته، فيما ارتدى لاعبو الفريقين شارات سوداء خلال اللقاء وتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المواجهة.

وسرعان ما فرض شتوتجارت سيطرته على اللقاء، حيث أحرز أنجيلو شتيلر هدف التعادل في الدقيقة 25، فيما أضاف زميلاه إنزو ميلوت وكريس فيهريش الهدفين الثاني والثالث للفريق الألماني في الدقيقتين 53 و61 على الترتيب.

واستغل شتوتجارت انهيار منافسه، ليحرز جوشا فاجنومان ويانيك كيتيل الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقتين 66 و76 على الترتيب.

وارتفع رصيد شتوتجارت، الذي حقق فوزه الثاني مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، إلى 7 نقاط في المركز السادس والعشرين بينما بقي رصيد يونج بويز خاليا من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الست بالبطولة، ليقبع في مؤخرة الترتيب.

يذكر أن الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى سوف تتأهل مباشرة لدور الـ16 في البطولة، بينما تلعب الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحقا فاصلا لبلوغ مرحلة خروج المغلوب.

دوري أبطال أوروبا شتوتغارت ضد يونغ بويز مباريات دوري أبطال أوروبا
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