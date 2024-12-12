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"من أولمبياد لندن لعالم الأعمال".. حكاية خليفة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو

05:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

قبل عدة أعوام، ظهر لاعب مكسيكي يدعى جيوفاني دوس سانتوس (12 عاما)، ضمن صفوف أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، وربط العديد من الجماهير بينه وبين أسطورة البرازيل رونالدينيو، لوجود شبه بينهما، إضافة إلى طريقة لعبهما.

ولقب جيوفاني دوس سانتوس بـ"خليفة رونالدينيو"، وذلك بعدها وصل إلى عامه الـ17 وصعد إلى الفريق الأول، لكن لم تستمر الطموحات كثيرا، ولعب المكسيكي موسم واحد فقط مع برشلونة، وتنقل بين عدة أندية، بينها توتنهام ومايوركا ولوس أنجلوس.

ولعب جيوفاني دوس سانتوس، 106 مباريات مع منتخب بلاده، وكان ضمن الفريق الذي فاز بذهبية أولمبياد لندن 2012، لكن لم تستمر مسيرة "خليفة رونالدينيو" طويلا، واعتزل في عامه الـ35.

ومع اعتزال جيوفاني دوس سانتوس عام 2021، ترك مجال كرة القدم، واتجه إلى عالم الأعمال، حتى أصبح شريكا في شركة تعمل في مجال "البتروكيماويات"، تتراوح أرباحها بين 400 و500 ألف دولار سنويًا، وفقا لصحيفة "كلارو سبورتس".

ووفقًا للتقرير السابق، أصبح خليفة رونالدينيو أحد أبرز رجال الأعمال، إذ يمتلك حاليًا ثروة طائلة تفوق بكثير ما جمعه من مسيرته الرياضية.

جيوفاني دوس سانتوس أكاديمية برشلونة رونالدينيو
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